Онколог рассказал о продуктах для профилактики рака

К натуральным источникам антиоксидантов, которые способны бороться с образованием раковых клеток, относятся малина, виноград, гранат, помидоры, баклажаны и авокадо. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.

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Эксперт объяснил, что включение некоторых продуктов в рацион может помочь поддерживать общее здоровье и бороться с канцерогенезом — образованием раковых клеток. Натуральные источники антиоксидантов борются со свободными радикалами в организме, которые способствуют повреждению клеток.

Он добавил, что каротиноиды и изофлавоны также обладают противовоспалительными свойствами. Они содержатся в морской капусте и куркуме.

— Одними из самых недооцененных и доступных продуктов являются все виды капусты. Этот овощ содержит в себе большое количество фитонутриентов, обладающих противоопухолевыми свойствами, —уточнил он в комментарии РИАМО.

Врач также посоветовал для профилактики онкологии отказаться от курения и употребления алкогольных напитков и не забывать о физических нагрузках.