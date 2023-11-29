Ученые выяснили, что одиночество способствует развитию сахарного диабета

Одиночество способствует снижению двигательной активности и нездоровому питанию, что, в свою очередь, повышает риск развития диабета. К такому выводу пришли исследователи из Национального института США по проблемам старения, которые поделились результатами в журнале Nutrients.

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В исследовании приняли участие 1713 американцев в возрасте от 33 до 77 лет. Ученые стремились выяснить, может ли изменение психоэмоционального состояния вследствие одиночества быть фактором риска развития диабета. Они собрали информацию о состоянии здоровья, доходе и пищевых привычках участников, а также попросили их заполнить опросники для оценки тяжести ощущаемого одиночества. Около 14% участников часто чувствовали себя несчастными в связи с отсутствием спутника жизни, а 8% сообщили о том, что ощущают оторванность от общества в целом.

Среди участников 24%, 26% и 51% имели нормальный вес, избыточный вес и страдали ожирением соответственно. У светлокожих участников чаще выявляли преддиабет, а у темнокожих - диабет. Кроме того, светлокожие чаще сообщали о чувстве покинутости по сравнению с афроамериканцами.