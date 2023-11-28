Врач предупредил об опасности популярного у россиян способа защиты от простуды

Главный детский пульмонолог России, доктор медицинских наук Юрий Мизерницкий предупредил об опасности популярного у россиян способа защиты от простуды. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что злоупотребление чесноком в целях профилактики может привести к гастриту. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

© Lenta.ru

Врач развеял миф о том, что употребление чеснока защищает от простуды.

«С одной стороны, действительно, чеснок полезен, но насколько он в реалии приносит облегчение в деле профилактики и лечения гриппа и вирусных инфекций — это большой вопрос», — высказался доктор.

Кроме того, специалист объяснил, что употребление чеснока в больших количествах может привести к возникновению гастрита.

«Если немножко — не даст того эффекта, который ожидаете, но все же чеснок — это не панацея», — отметил он.

Медик подчеркнул, что чеснок не защищает от вирусов даже на расстоянии вытянутой руки.