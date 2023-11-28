Еще в одном регионе России выявили случай гонконгского гриппа

В федеральной службе напомнили, что защитный компонент против этого подтипа инфекции входит в состав любых вакцин от гриппа. Вакцинация от него снижает риск заболевания на 70-80 процентов.

Гонконгский грипп представляет собой острое респираторное заболевание, свое название он получил из-за пандемии, вспыхнувшей в Гонконге в 1968 году. Этот тип гриппа быстро развивается и наиболее опасен для детей в первые годы жизни, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Случаи гонконгского гриппа в этом году в России зафиксированы в Тюменской, Орловской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Пермском крае.