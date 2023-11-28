Малышева назвала ранний симптом ревматоидного артрита

Елена Малышева рассказала, что первым симптомом ревматоидного артрита считается не боль в суставах, как многие полагают, а чувство скованности.

Об этом врач заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Малышева утверждает, что ревматоидный артрит вызван нарушением иммунитета. Во время болезни иммунитет атакует здоровые клетки и разрушает хрящи и кости.

Соведущий программы, иммунолог Андрей Продеус заявил, что ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание, о наличии которого в первую очередь сигнализирует скованность в суставах, позже появляются боли в них.

Диагностировать ревматоидный артрит можно с помощью МРТ. Чаще всего от этой болезни страдают женщины старше 35 лет.

«Из десяти человек, больных ревматоидным артритом, девять — это женщины», — рассказал Продеус.

Чтобы избежать последствий заболевания, необходимо выявить его как можно раньше и своевременно обратиться ко врачу.