В Томской области обнаружили первый случай гонконгского гриппа
Впервые в Томской области обнаружен вирус опасного заболевания – гонконгского гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«Уровень заболеваемости в регионе на сегодняшний день выше эпидемического порога на 63,8 %. При этом превышение фиксируется в девяти районах области. В частности, больше всего заболевших в Колпашевском, Кривошеинском, Зырянском, Каргасокском, Молчановском, Томском, Александровском и Бакчарском районах, а также в Томске», – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что большинство заболевших – дети, а в региональной столице уровень заболеваемости выше уровня эпидемиологического порога на 40,8 %.