В Томской области обнаружили первый случай гонконгского гриппа

«Уровень заболеваемости в регионе на сегодняшний день выше эпидемического порога на 63,8 %. При этом превышение фиксируется в девяти районах области. В частности, больше всего заболевших в Колпашевском, Кривошеинском, Зырянском, Каргасокском, Молчановском, Томском, Александровском и Бакчарском районах, а также в Томске», – сообщили в пресс-службе.