Названы бессимптомные заболевания у мужчин, приводящие к тяжелым последствиям

Некоторые заболевания у мужчин могут протекать бессимптомно, однако их поздняя диагностика может приводить к тяжелым осложнениям. О них «Газете.Ru» рассказала врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина.

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«Варикоцеле (варикозное расширение вен мошонки и яичка) часто протекает бессимптомно на ранних этапах и никак не беспокоит пациента, что затрудняет диагностику. В 70% случаев патология обнаруживается случайно хирургом или урологом при проведении осмотра. Однако без своевременного лечения заболевание может приводить к серьезным осложнениям, вплоть до бесплодия. Поэтому важно проходить профилактические осмотры уролога и УЗИ мошонки», — рассказала Калинина.

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По ее словам, есть и так называемые скрытые инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Они называются скрытыми, поскольку долгое время могут никак себя не проявлять и не причинять беспокойства. Однако без должного и своевременного лечения могут приводить к серьезным осложнениям. И именно у мужчин они наиболее часто протекают бессимптомно. К наиболее распространенным скрытым инфекциям относятся: хламидиоз; уреаплазмоз; микоплазмоз; ВПЧ; герпес или цитомегаловирус; гонорея.

«Еще одно заболевание, которое достаточно долгое время может оставаться незамеченным — хронический латентный простатит. Особенность этого заболевания в том, что предстательная железа воспалена, но симптомы отсутствуют. Его косвенными признаками могут быть небольшой дискомфорт в паховой области или ухудшение потенции, но мужчины нередко списывать их на усталость или стресс. Профилактические осмотры уролога позволяют вовремя выявить и справиться с проблемой», — добавила уролог.

Также она предупредила, что онкологические заболевания на ранних стадиях очень часто протекают бессимптомно. В частности, к ним относится рак почки, которым, согласно статистике, мужчины страдают в два раза чаще женщин. Для выявления патологии на ранних стадиях важно проходить профилактические осмотры уролога и УЗИ почек.