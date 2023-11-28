7 мифов о вакцинации от инфекциониста
Благодаря вакцинации человечество защищается от многих болезней. В России существует календарь прививок, по которому люди с самого рождения периодически вакцинируются и приобретают иммунитет от таких серьезных болезней как полиомиелит, корь, краснуха, паротит и другие.
Эти болезни могут вызвать не только тяжелые осложнения, но и привести к летальному исходу.
Однако противники вакцинации не устают транслировать доводы против прививок.
Заместитель главного врача Инфекционной клинической больницы №1 им. Д.М. Далматова, к.м.н., главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Омской области Андрей Навроцкий объяснил, почему некоторые доводы против вакцинации являются мифами.
Миф № 1. Вакцинация ослабляет иммунитет
Правда: Нет исследований, которые бы подтверждали данное высказывание. Напротив, вакцины обеспечивают формирование специфического иммунитета против заболевания, чем повышают возможности защитных механизмов организма при встрече с реальной угрозой.
Миф № 2. Человек заболеет и с прививкой
Правда: Вакцинированный человек, как правило, не заболевает. Если заболевание и возникает, то оно проходит или бессимптомно, или в более легкой форме, без осложнений.
Миф № 3. Лучше переболеть, чем прививатьсяПравда: Болезнь может закончиться неблагоприятно для жизни и здоровья, а больной человек может подвергнуть риску заболевания и окружающих его близких людей. Эффективнее - привиться и не болеть.
Миф №4. Вакцина - этот тот же вирус
Правда: Современные технологии в подавляющем большинстве случаев позволяют создавать вакцины из инактивированных микроорганизмов или их частей, которые не могут вызвать заболевание.
Миф № 5. У вакцинированных будут рождаться дети с патологиями
Правда: Многочисленные исследования показывают абсолютную безопасность вакцин для человека, в том числе при планировании и вынашивании беременности. Компоненты вакцин не проникают в геном человека.
Миф № 6. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя
Правда: Возраст и наличие хронических заболеваний не являются противопоказанием для вакцинации. Напротив, лица с хроническими заболеваниями и пожилые люди должны быть вакцинированы в первую очередь, так как есть риск осложнений и неблагоприятного исхода при заболевании.