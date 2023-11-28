Как проявляется аллергия на мандарины и чем она опасна

Аллерголог Котова: аллергия на мандарины может вызвать анафилактический шок. Это наиболее тяжёлое состояние, но и до остальных лучше не доводить. Особо актуальна проблема в нынешнюю осенне-зимнюю пору, ведь чем ближе Новый год, тем больше хочется мандаринок. А многие люди пытаются за счёт них напитать организм витамином С.

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Аллергия на мандарины — вещь неприятная. Как она проявляется и до чего может довести, Pravda.Ru рассказала врач-аллерголог Галина Котова.

По словам врача, серьёзность проявлений аллергии на мандарины зависит от того, насколько чувствителен организм. У одних людей реакция лёгкая — зуд или покраснение кожи в области рта или на других участках тела. А вот у других ситуация похуже — от крапивницы и отёков до затруднений дыхания, самое ужасное — анафилактический шок.

Часто переедание мандаринов приводит к крапивнице. Вариантов её течения два:

волдыри на одном участке тела, кожа краснеет и зудит;

крапивница + отёк Квинке: волдыри по всему телу, включая волосистую часть головы, также может быть отёк пальцев, ушных раковин и губ.

Узнать, насколько ваш организм чувствителен к этим цитрусовым, можно, обратившись к аллергологу или иммунологу. А если вы уже в курсе, что аллергия есть, и давно забыли, что такое вкус мандаринов, всё равно будьте бдительны.

Котова порекомендовала читать состав продуктов и отказываться от еды, в которой может быть экстракт или аромат мандаринов.