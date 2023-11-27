При болях в спине многие долго откладывают визит к врачу, пытаясь вылечиться самостоятельно. О том, какие методы работают на самом деле, рассказала физический реабилитолог София Агапова изданию «Подмосковье сегодня».

По словам врача, разогревающие, обезболивающие, охлаждающие, противовоспалительные мази работают на поверхности.

Эти препараты, как объяснил специалист, отлично выполняют свою основную задачу, уменьшая воспаление и боль. Однако мазь не устраняет причину боли. Среди возможных причин может быть фасет-синдром, при котором суставы позвоночника воспаляются и изменяются. Это происходит из-за того, что спина зажата и позвонки не двигаются свободно.

В таком случае, если мазать спину мазями, человек почувствует облегчение, но на небольшое время, потому что для моего сустава ничего не меняется.

Поэтому, по словам реабилитолога, каждая ситуация требует своего решения. В вышеописанном случае нужно заставить позвонки правильно двигаться, не перегружая суставы. Для этого подойдут методы физической реабилитации и современные препараты.