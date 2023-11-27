Вьетнамец 5 месяцев жил с мигренью из-за палочек для еды в голове

Житель Вьетнама пять месяцев жил с головными болями из-за палочек для еды, застрявших в его черепе, пишет Oddity Central. Как пишут СМИ, мужчина попал в больницу с жалобами на постоянные головные боли.

Пациент рассказал медикам, что не знает, в чем причина мигрени, но снимок головы вьетнамца показал, что в его черепе находятся обломки двух палочек от еды, попавшие туда через нос. Позже пациент вспомнил, как около пяти месяцев назад подрался в баре и попал в больницу, но врачи отпустили его домой без детального обследования.