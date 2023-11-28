О проблемах с какими органами говорит боль в правом боку

Боль в правом боку может указывать на множество различных заболеваний: болезни желудка, жёлчного пузыря, кишечника, проблемы с позвоночником, патологию межрёберных мышц, рёбер, воспаление плевры и так далее.

Но как понять, что именно вызвало боль в конкретном случае и к какому врачу с ней идти?

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Попробуем разобраться в разнообразии причин.

Как понять, что боль возникла из-за печени или жёлчного пузыря

Большинство пациентов уверены, что причиной боли в правом боку выступает «больная печень» или жёлчный пузырь. Это кажется достаточно логичным: печень и жёлчный пузырь как раз располагаются в правом боку. Но на самом деле в брюшной полости все органы размещены достаточно компактно, близко друг к другу. Так что в правом боку может болеть, например, кишка, которая тоже там расположена.

Также существует понятие отражённой боли. Например, болит желудок, но боль ощущается в правом подреберье. В самой печени нет болевых рецепторов, поэтому она болеть не может. Редко, при растяжении капсулы печени, например, при выраженном увеличении печёночных размеров, может появиться боль в правом подреберье.

Жёлчный пузырь тоже болит по-особенному. Такую боль называют «пузырной» или «билиарной», и у неё есть ряд признаков. Она локализуется в эпигастрии или правом верхнем квадранте живота и имеет все следующие критерии:

достигает устойчивого уровня и длится от 30 минут или дольше;

возникает в разные промежутки времени (не каждый день);

достаточно выражена, чтобы прервать повседневную деятельность или привести к срочному обращению за медицинской помощью;

незначительно связана с моторикой кишечника;

незначительно уменьшается при смене положения тела или при приёме кислотосупрессоров (препаратов, снижающих кислотность в желудке).

Для неё также характерны тошнота и рвота, а ещё иррадиация (то есть распространение болевых ощущений) в спину или правую подлопаточную область. Боль при этом крайне выражена — настолько, что заставляет обратиться за помощью бригады скорой.

Чаще пациенты предъявляют жалобы на ноющую боль или дискомфорт в животе средней интенсивности. Боль такая, что снижает качество жизни, но не вынуждает вызывать скорую. И здесь речь идёт не о жёлчном пузыре, поскольку под критерии билиарной боли она не подходит.

Что ещё может вызывать боль в правом боку

Проблемы с кишечником

Болевой синдром может возникать из-за опухолевого образования в стенке кишки или воспалительного заболевания (болезни Крона или, например, язвенного колита). Но гораздо более распространённым заболеванием кишечника выступает синдром раздражённого кишечника (СРК) — функциональный недуг с неприятными симптомами. В его основе лежат два основных звена: феномен висцеральной гиперчувствительности и нарушение моторики кишки. Из-за этих звеньев абсолютно обычные импульсы от кишки — газы, давление, растяжение и так далее — могут восприниматься мозгом как болезненные, что и приводит к появлению неприятных симптомов.

Заболевания кишечника, ведущие к избыточному газообразованию, также могут вызывать боль в правом подреберье. Так происходит потому, что в этой области находится естественный изгиб ободочной кишки (его ещё называют «печёночным изгибом»). При избыточном газообразовании газ начинает скапливаться в изгибах, вызывая боль в правом подреберье, имитируя болезнь печени или жёлчного пузыря.

По аналогии это может происходить и с левой стороны, где находится селезёночный изгиб ободочной кишки. Такая боль слева часто ошибочно принимается за обострение хронического панкреатита, так как поджелудочная железа располагается слева. К заболеваниям, вызывающим вздутие, можно отнести целиакию, лактазную недостаточность, синдром избыточного бактериального роста (СИБР) и другие.

Кроме того, причиной боли может служить язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Клиническая картина этого заболевания такова: пациента беспокоят «голодные» боли или боли, возникающие через 1–2 часа после приёма пищи, жгучего или давящего характера. Боль при язве двенадцатиперстной кишки уменьшается или полностью купируется с помощью кислотоподавляющих препаратов: ингибиторов протонной помпы и антацидов.

Проблемы с нервами и мышцами

Также причиной боли в правом боку может быть патология мышц и нервов. В таком случае боль нередко связана с движением, поворотом тела и процессом дыхания.

Проблемы с лёгкими

При воспалении плевры (тонкой оболочки лёгких) также может возникать боль в правом боку, которая связана с актом дыхания и часто уменьшается в положении на больном боку. Плеврит чаще встречается у людей, которые перенесли острое респираторное заболевание и лихорадку.

Какой врач поможет с болью в правом боку