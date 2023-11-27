Терапевт рассказала, какую простуду нельзя лечить в парной

В разгар сезона простуд многие вспоминают про любимое "бабушкино" профилактическое средство: мол, если промерз или просто чувствуешь, что заболеваешь, - надо срочно пойти в баню прогреться, попариться, и хворобу как рукой снимет.

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Однако в некоторых случаях баня не только не полезна, но может принести вред здоровью, рассказала "Российской газете" врач-терапевт телемедицинского сервиса "Доктис" Наталия Зубкова.

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"Баню нельзя посещать людям, у которых наблюдается обострение хронического заболевания или протекает острое заболевание", - пояснила доктор Зубкова.

Она назвала самые распространенные противопоказания к посещению бани, и это не только простудные заболевания:

1. Острые респираторные заболевания

"Многие считают, что при ОРЗ полезно сходить в баню, это поможет побыстрее выздороветь. Но ОРЗ вызываются различными вирусами и бактериями, которые, напротив, в теплой и влажной среде будут размножаться быстрее. Если температура тела уже повышена из-за инфекции, воздействие бани - это дополнительный стресс для организма, посещение парной может привести к перегреву и только обострит симптомы заболевания", - отмечает врач.

К тому же острые респираторные инфекции - заразные заболевания, и в период обострения лучше остаться дома, а в общественных местах можно заразить других посетителей.

2. Конъюнктивит

Конъюнктивит - это воспаление слизистой оболочки глаза, которое может быть вызвано различными причинами: бактериальной или вирусной инфекцией, аллергией или даже механическим воздействием при длительном ношении контактных линз. При конъюнктивите глаза краснеют, появляется зуд или жжение, ощущение "песка" или инородного тела внутри.

"При воспалении ткани становятся более чувствительными к внешним факторам. Под воздействием высокой температуры нарушается граница между воспаленной частью ткани и не воспаленной, и может возникнуть общий сепсис", - предупреждает Наталия Зубкова.

3. Молочница

Молочница, или вагинальный кандидоз, - это грибковое заболевание, вызванное чрезмерным ростом дрожжеподобных грибков рода Candida. Эти грибки присутствуют и в нормальной микрофлоре, но при определенных условиях (стресс, снижение иммунитета и др.) начинают активно размножаться, и возникают неприятные симптомы. Баня создает идеальные условия для роста грибков, что может усилить симптомы молочницы. Под воздействием высокой температуры может произойти кратковременное ослабление иммунной системы, что увеличивает вероятность активации грибков.

4. Сердечно-сосудистые заболевания

Заболевания сердца и сосудов лидируют среди основных причин смертности во многих странах, и людям с такими нарушениями нужно тщательно подходить к выбору своих активностей.

"Под воздействием высокой температуры сердце начинает работать интенсивнее, чтобы обеспечить охлаждение организма. Это, в свою очередь, может вызвать увеличение артериального давления. Потеря жидкости при потоотделении в бане может привести к обезвоживанию и "сгущению" крови, что, в свою очередь, усиливает нагрузку на сердце. А резкие перепады температур, такие, как переход от горячего пара к холодному душу, - это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. У некоторых людей высокие температуры могут вызывать нарушения ритма сердца, такие как фибрилляция или желудочковая тахикардия", - отметила эксперт.

5. Кожные заболевания