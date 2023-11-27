Врачи спасли женщину, выкачав из нее 25 литров лишней жидкости

Подмосковные врачи спасли пациентку, в организме которой скопилось 25 литров лишней жидкости. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

© Unsplash

Так, в Реутовскую больницу бригада скорой помощи доставила 45-летнюю женщину с острым панкреатитом. Состояние было сильно осложнено сахарным диабетом, тяжелым обезвоживанием организма, а также электролитными нарушениями. В больнице пациентку направили в реанимацию, но ее состояние ухудшалось.

Позже у нее развился асцит – скопление свободной жидкости в брюшной полости и избыточной жидкости между легкими и грудной стенкой (гидроторакс). Врачи решили подключить больную к аппарату ИВЛ.

«Пациентка напоминала шарик с водой. Было принято решение провести семь сеансов заместительной почечной терапии. Это позволило стабилизировать состояние женщины. Она стала приходить в сознание, ее отключили от аппарата ИВЛ», – рассказал завтерапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев.

Ситуация, по словам врача, была отягощена скоплением жидкости в легких женщины и развитием пневмонии. Тогда врачи осуществили торакоцентез – прокололи ее грудную стенку с последующей эвакуацией жидкости из плевральной полости. Затем была назначена антибактериальную терапию.

В результате медики откачали из больной 25 литров жидкости суммарно. В итоге ее вес вернулся к изначальному (60 кг), а почки стали функционировать полностью самостоятельно.