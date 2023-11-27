Врач назвала факторы, увеличивающие риск развития затяжного бронхита

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна рассказала «Известиям» о том, почему возникает бронхит, как отличить его от ОРВИ и какие последствия грозят организму после него.

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По словам терапевта, бронхитом называют воспаление слизистой оболочки бронхов, и основным его симптомом становится кашель с мокротой. Бронхит может быть хроническим или острым. Зачастую у людей возникает острый бронхит, который развивается после перенесенной ОРВИ, когда ее неправильно лечат или переносят на ногах. Заподозрить бронхит может врач, если на пятый-седьмой день после начала ОРВИ, состояние не облегчается и симптомы усиливаются. В некоторых случаях бронхит развивается самостоятельно.

Врач объяснила, что для острого бронхита характерны высокая температура (не больше 38 градусов чаще всего), кашель и насморк, заложенность носа, стеснение в груди. При этом обычно вялости и одышке при остром бронхите нет.

Как правило, в начале болезни кашель сухой, а позже к нему добавляется мокрота. Нередко кашель становиться постоянным и мучительным. При остром бронхите кашель обычно длится не долбше 2-3 недель. В периоды обострения болезни кашель становится ярче, количество мокроты увеличивается и она даже может стать гнойной.

Терапевт также отметила, что риск повторных затяжных бронхитов выше у тех, кто страдает легочными заболеваниями вроде бронхиальной астмы, а также у тех, кто курит или работает на вредных производствах.