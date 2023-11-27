Врач-офтальмолог Георгий Габараев назвал причины, по которым может дергаться глаз, и чем это может грозить.

Подергивание глаза называется лицевой миокимией. Данное состояние связано с непроизвольным сокращением мышцы глаза, которое может доставлять немало беспокойства человеку.

По словам Габараева, у такого состояния есть несколько первопричин. Из-за них подобное поведение мышц глаза может возникать у абсолютно здоровых людей.

К таким причинам относятся стресс, нервное напряжение и тревожность. Помимо этого к дерганию глаза могут привести переутомление и недостаток сна, а также физические перегрузки и длительная работа за компьютером.

Георгий Габараев добавил, что подергивание глаза не опасно, а потому лечить его не нужно, но стоит устранить причины, по которым оно возникает.

По словам врача-невролога Марии Гуменной, для проработки причин возникновения самопроизвольных сокращений мышц глаза следует соблюдать режим дня, высыпаться, а также гулять на свежем воздухе. Многим также может помочь ограничение зрительных нагрузок. Например, нужно устраивать 5-минутный перерыв при работе за компьютером каждый час. Если все это не помогает – можно попробовать различные релаксационные методики, например, медитации, передает «Доктор Питер».