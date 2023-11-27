Первые симптомы ВИЧ у женщин: как распознать и что делать

Продолжительность жизни при своевременном обнаружении вируса и раннем начале терапии не отличается от продолжительности жизни человека без ВИЧ-инфекции. А вот если лечение отсутствует, состояние переходит в фазу СПИДа.

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В таком случае прогноз неутешительный — примерно 5–10 лет до летального исхода, пишет портал «Спроси врача» со ссылкой на доктора Викторию Дружикину.

Первые признаки заболевания легко спутать с другими, куда более безобидными недугами. И все же бдительность поможет не упустить драгоценное время.

Насторожиться следует женщинам в группе риска: сюда входят все, кто делал татуировку и пирсинг, часто меняет половых партнеров, перенес переливание крови. Тест гарантированно определит наличие вируса в крови лишь спустя месяц. Симптомы же могут появиться раньше — в период между второй и шестой неделями после заражения.

К возможным признакам заражения относят: высокую температуру тела вплоть до 40 градусов, общий упадок сил, обильную и болезненную менструацию, увеличение лимфоузлов, опоясывающий лишай и прочие грибковые поражения.