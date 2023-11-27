Как правильно хранить лекарства в домашней аптечке

Эксперты центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора поделились важными советами, которых стоит придерживаться при хранении лекарств в домашней аптечке.

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По словам сотрудников центра гигиенического образования, соблюдать правила хранения аптечки нужно, чтобы лекарства в ней не потеряли лечебных свойств и не стали опасными.

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Важна температура в помещении, где лежат лекарства. Зачастую на самой упаковке есть подсказка по условиям хранения. Если указано, что препарат хранится при комнатной температуре, значит, он сохраняет свои свойства в пределах от +15 до +22 °С, но не выше +25 °С. Если указано "в прохладном месте", то лекарство следует хранить при температуре от +8 до +15 °С. Такая температура будет, к примеру, в дверце холодильника. При маркировке "при температуре не выше 5 °С" упаковку следует расположить в холодильнике на полке. Специалисты не рекомендуют допускать замораживание препаратов, если нет такого указания в инструкции. А лекарство, которое не любит влагу и свет, не стоит надолго класть на подоконник, балкон и в ванную комнату.

Кроме того, если в доме есть дети, то они не должны свободно брать лекарства. Хранить их лучше в высоком запираемом шкафу в прохладном сухом месте.

В качестве самой аптечки подойдут пластмассовые или металлические контейнеры с крышкой, чтобы туда не проникали свет и влага.

Держать лекарства лучше в оригинальной упаковке, не нужно перекладывать их в непредназначенные для этого пузырьки, так как на препарат начнут действовать свет и влага, еще можно забыть, что это за лекарство, а также будет сложно отследить его срок годности.

Упаковку и инструкцию нужно сохранить, так как на них указана важная информация - дата изготовления и срок годности препарата, режим дозирования, противопоказания и побочные эффекты.