Названа причина развития «шишки» на ступнях
Вальгусное искривление первого пальца стопы, известное как «шишка» на ноге, знаком многим людям, преимущственно женщинам. Чаще всего этот дефект возникает из-за неправильного ношения обуви. Подробности рассказал врач травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Олег Исаев.
«Как правило, это так называемая молоткообразная деформация. Для решения этой проблемы используется остеотомия, направленная на выпрямление и «разгрузку» связочного аппарата пальцев стопы, профилактику образования мозолей и натоптышей», – отметил врач.
По словам Исаева, такой проблемой чаще всего страдают женщины, которые часто носят узкую обувь или туфли на высоком каблуке.
Однако «шишка» может образоваться и из-за плоскостопия. Вальгусное искривление можно исправить с помощью операции – остеотомии. Оперируя пациента, врач выполняет искусственный перелом кости, которую затем правильно фиксирует, передает РИАМО.