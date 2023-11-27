Названа причина развития «шишки» на ступнях

Вальгусное искривление первого пальца стопы, известное как «шишка» на ноге, знаком многим людям, преимущственно женщинам. Чаще всего этот дефект возникает из-за неправильного ношения обуви. Подробности рассказал врач травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Олег Исаев.

© unsplash.com

«Как правило, это так называемая молоткообразная деформация. Для решения этой проблемы используется остеотомия, направленная на выпрямление и «разгрузку» связочного аппарата пальцев стопы, профилактику образования мозолей и натоптышей», – отметил врач.

По словам Исаева, такой проблемой чаще всего страдают женщины, которые часто носят узкую обувь или туфли на высоком каблуке.