Многие бабушки лечат внуков от простуды с помощью чая с имбирем и медом. Старшее поколение считает, что в них содержатся все необходимые микроэлементы, необходимые для скорейшего выздоровления. Однако эксперты не со всем согласны с этим утверждением.

Терапевт Андрей Рябков рассказал порталу LIFE о том, насколько эффективна народная медицина в борьбе с простудой.

Ягоды и фрукты на самом деле обладают массой полезных веществ. Однако полностью полагаться на них в вопросах лечения болезней не следует.

«На сегодня отсутствуют серьезные доказательства эффективности народных методов. Однако их вполне можно применять в комплексной профилактике и лечении как общеукрепляющий и тонизирующий компонент воздействия на защитные силы организма», — объяснил медик.

Врач отметил, что варенья, мед, обтирания и прочие элементы нетрадиционной медицины в любом случае не заменят лекарств.