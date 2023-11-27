Врач развеял миф о пользе воды с лимоном против воспаления в желудке

Воспаление в желудке нельзя лечить водой с лимоном. По словам специалиста по гастроэнтерологии и гепатологии Сергея Вялова, такой подход может привести к негативным последствиям, например, вызвать рак.

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«Соляная кислота в желудке не взаимодействует с лимонной кислотой, и изменения в pH и уровне кислотности не происходят», - объяснил Вялов.

Если имеется воспаление в желудке, его необходимо лечить традиционными методами, посоветовал специалист, подчеркнув, что при наличии такой патологии нужно обратиться к врачу.