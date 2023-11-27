Врач развеял миф о пользе воды с лимоном против воспаления в желудке

Врач Вялов развеял миф о пользе воды с лимоном против воспаления в желудке
Воспаление в желудке нельзя лечить водой с лимоном. По словам специалиста по гастроэнтерологии и гепатологии Сергея Вялова, такой подход может привести к негативным последствиям, например, вызвать рак.
«Соляная кислота в желудке не взаимодействует с лимонной кислотой, и изменения в pH и уровне кислотности не происходят», - объяснил Вялов.
Если имеется воспаление в желудке, его необходимо лечить традиционными методами, посоветовал специалист, подчеркнув, что при наличии такой патологии нужно обратиться к врачу.
Также Вялов сообщил, что реальное снижение кислотности является признаком атрофии желудка, которая вызывает дефицит железа, витамина В12 и анемию, пишет Pravda.Ru.