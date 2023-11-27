"Как правило, аневризма никак о себе не заявляет, тогда ее называют "немой". Она появляется по разным причинам - либо наследственная неполноценность сосудистой стенки, либо черепно-мозговые травмы, частые колебания давления. В числе причин могут быть и вредные привычки - курение, злоупотребление алкоголем. В целом, по разным данным аневризмы есть примерно у 3-5% людей, но далеко не все о них знают", - отметил эксперт.