Специалисты рассказали, как облегчить симптомы нижних мочевыводящих путей без лекарств

Как говорится в журнале British Medical Journal , все эти непрятные симптомы можно убрать, если вести правильный образ жизни и тренировать мочевой пузырь.

Такое заявление основано на исследовании с участием 1077 взрослых мужчин, каждый из которых страдал от симптомов нижних мочевыводящих путей. 524 из них следовали вышеуказанным советам. ИМ выдали специальные буклеты, где было подробно расписано, как справиться с СНМП. Остальные лечились медикаментами. Через 12 недель выяснилось, что у тех, кто следовал советам из буклета многие симптомы недуга уменьшились.