Титестер объяснила, когда чай лучше пить с сахаром

Чай является популярным напиток во всем мире. Добавление сахара в него имеет свои плюсы и минусы, и решение зависит от индивидуальных предпочтений человека и потребностей. Об этом рассказала титестер (профессиональный дегустатор чая) Наталья Ларионова.

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Многие утверждают, что добавлять сахар в чай не следует, потому что напиток с нулевой калорийностью отлично подходит для поддержания здоровья. Но специалист назвала несколько преимуществ чая с сахаром.

По ее словам, он может помочь взбодриться: уровень глюкозы в крови повышается, и заметен прилив энергии. По той же причине следует пить чай с сахаром, когда человек чувствует слабость или головокружение, это поможет восстановить хорошее самочувствие.

Иногда у людей наблюдается индивидуальная непереносимость напитка, а слишком сильный настой черного чая нельзя пить людям с повышенным глазным давлением, отметила Ларионова.