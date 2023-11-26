Ученые узнали, что на самом деле вызывает у нас зуд

Ученые Гарвардской медицинской школы впервые доказали, что обычная кожная бактерия — золотистый стафилококк (S. aureus) — может вызывать зуд, воздействуя непосредственно на нервные клетки.

© Unsplash.com

Результаты, основанные на исследованиях на мышах и клетках человека, были опубликованы в журнале Cell. Исследование наконец поможет объяснить, почему распространенные кожные заболевания, такие как экзема и атопический дерматит, часто сопровождаются постоянным зудом.

Видео дня

По словам исследователей, в таких условиях равновесие микроорганизмов, которые поддерживают здоровье нашей кожи, часто нарушается, что позволяет S. aureus процветать. До сих пор считалось, что зуд, возникающий при экземе и атопическом дерматите, возникает из-за сопутствующего воспаления кожи. Но новые данные показывают, что S. aureus сам по себе вызывает зуд, запуская молекулярную цепную реакцию, кульминацией которой является желание почесаться.

«Мы выявили совершенно новый механизм возникновения зуда — бактерию Staph aureus , которая обнаруживается почти у каждого пациента с хроническим атопическим дерматитом. Мы показываем, что зуд может быть вызван самим микробом», — сказал старший автор Исаак Чиу , доцент кафедры иммунологии Института Блаватника при HMS.

Эксперименты показали, что S. aureus выделяет химическое вещество, которое активирует белок нервных волокон, передающих сигналы от кожи к мозгу. Лечение животных одобренным FDA лекарством против свертывания крови успешно блокировало активацию белка и прерывало этот ключевой этап цикла зуд-царапание. Лечение облегчило симптомы и свело к минимуму повреждение кожи.

Полученные результаты могут помочь в разработке пероральных препаратов и кремов для местного применения для лечения стойкого зуда, который возникает при различных состояниях, связанных с дисбалансом микробиома кожи, таких как атопический дерматит, узловатая почесуха и псориаз.

Повторяющиеся царапины, которые являются отличительной чертой этих состояний, могут вызвать повреждение кожи и усилить воспаление.

«Зуд может быть весьма изнурительным у пациентов, страдающих хроническими заболеваниями кожи. Многие из этих пациентов несут на своей коже тот самый микроб, который, как мы впервые показали, может вызывать зуд», — сказал первый автор исследования Ливен Денг , научный сотрудник лаборатории Чиу.

Один из неотложных вопросов, который исследователи планируют изучить в будущей работе, заключается в том, могут ли другие микробы, помимо S. aureus , вызывать зуд.

«Мы знаем, что многие микробы, включая грибы, вирусы и бактерии, вызывают зуд, но неясно, как они это делают», — сказал Чиу.

Помимо этого, результаты поднимают более широкий вопрос: почему микроб вызывает зуд? С точки зрения эволюции, что это дает бактериям?