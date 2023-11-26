JCEM: высокий гликированный гемоглобин повышает риск хронической болезни почек

Индекс гликирования гемоглобина — ранее неизвестный фактор риска развития хронической болезни почек. Об этом сообщают авторы исследования, опубликованного в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM). Хроническая болезнь почек (ХБП) — прогрессирующее необратимое снижение фильтрационной способности почек, которое может привести к их отказу.

Ранее это состояние было известно как хроническая почечная недостаточность. В новом исследовании ученые использовали данные 23 467 человек, не страдающих ХБП. За ними наблюдали в среднем в течение пяти лет. ХБП развилась у 2540 пациентов. Сильнее всего из показателей крови с риском ХБП была связана низкая скорость клубочковой фильтрации.