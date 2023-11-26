Офтальмолог объяснила, почему на морозе слезятся глаза

«Глаз обогревается только пазухами, у нас есть лобная пазуха, гайморова пазуха, фронтальная пазуха.

Пазухи, которые содержат воздух, только они и защищают глаз. Плюс у нас должны нормально работать слёзоотводящие пути. У очень многих людей с рождения они сужены. Если сужены слёзоотводящие пути, глаза будут слезиться на морозе. Это защитная реакция глаза, глаз пытается себя согреть».