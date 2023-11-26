Офтальмолог объяснила, почему на морозе слезятся глаза
Зачастую это характерно для людей, у которых сужены слёзные каналы. Таким образом глаза пытаются защититься от холода, сказал эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая отделением офтальмологии НКЦ №2 РНЦХ им. Академика Петровского Шахло Махканова.
«Глаз обогревается только пазухами, у нас есть лобная пазуха, гайморова пазуха, фронтальная пазуха.
Пазухи, которые содержат воздух, только они и защищают глаз. Плюс у нас должны нормально работать слёзоотводящие пути. У очень многих людей с рождения они сужены. Если сужены слёзоотводящие пути, глаза будут слезиться на морозе. Это защитная реакция глаза, глаз пытается себя согреть».
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