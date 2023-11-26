Психолог раскрыла секрет, почему сильные переживания приводят к онкологии

По данным “Известий”, кратковременное нервное напряжение помогает развить клеткам организма иммунитет и устойчивость в период непростых испытаний. При этом любители экстрима или страшных фильмов лишь имитируют стремление «пощекотать нервы».

© Runews24

Ведь истинные невзгоды разительно отличаются от развлекательных событий. Эксперт Метелева уточнила, что стрессоустойчивость присуща здоровому человеку.

Это отражение нормального состояния мозга и мотивация к активным действиям. Для преодоления стресса человек использует копинг-стратегии, которые идут с нами из детства. И чем большее число таких механизмов поведения накопил за свою жизнь человек, тем лучше.

А вот люди с ограниченным набором копинг-стратегий, наоборот, хуже противостоят испытание для нервной системы. Так, гиперопека приводит к становлению взрослого, который не способен справляться с жизненными невзгодами. У некоторых людей нарушения на генетическом уровне приводят к невозможности эффективно справляться со стрессом.

Влияют на психологическую устойчивость и уровень гормонов крови, менструальные циклы, беременность, уточнила специалист.

Стремление “замолчать” стресс вызывает: гипертонию, нейродермит, инфаркт и онкологию. Продолжительное пребывание в негативном психологическом состоянии является основой для возникновения депрессивных и тревожных расстройств, неврозов и психозов.