Психолог раскрыла секрет, почему сильные переживания приводят к онкологии

Психолог Метелева раскрыла секрет, почему сильные переживания вредят здоровью и приводят к онкологии
По данным “Известий”, кратковременное нервное напряжение помогает развить клеткам организма иммунитет и устойчивость в период непростых испытаний. При этом любители экстрима или страшных фильмов лишь имитируют стремление «пощекотать нервы».
Ведь истинные невзгоды разительно отличаются от развлекательных событий. Эксперт Метелева уточнила, что стрессоустойчивость присуща здоровому человеку.
Это отражение нормального состояния мозга и мотивация к активным действиям. Для преодоления стресса человек использует копинг-стратегии, которые идут с нами из детства. И чем большее число таких механизмов поведения накопил за свою жизнь человек, тем лучше.
А вот люди с ограниченным набором копинг-стратегий, наоборот, хуже противостоят испытание для нервной системы. Так, гиперопека приводит к становлению взрослого, который не способен справляться с жизненными невзгодами. У некоторых людей нарушения на генетическом уровне приводят к невозможности эффективно справляться со стрессом.
Влияют на психологическую устойчивость и уровень гормонов крови, менструальные циклы, беременность, уточнила специалист.
Стремление “замолчать” стресс вызывает: гипертонию, нейродермит, инфаркт и онкологию. Продолжительное пребывание в негативном психологическом состоянии является основой для возникновения депрессивных и тревожных расстройств, неврозов и психозов.
Нужно избегать ситуаций, когда стресс перерастет в дистресс, более продолжительное течение стресса, резюмировала клинический психолог.