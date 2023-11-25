Врач назвала опасные последствия передозировки витамином D

«У некоторых групп людей есть повышенный риск столкнуться с дефицитом витамина D. К ним относятся те, кто редко бывает на свежем воздухе. Например, пожилые люди, люди с инвалидностью, те, кто много работает из дома. Кожа пожилых людей к тому же менее эффективно вырабатывает витамин D под воздействием солнечного света, а почки хуже преобразуют его в активную форму. А также младенцы на грудном вскармливании, поскольку человеческое молоко — плохой источник витамина D. В зоне риска и люди, которые всегда носят закрытую одежду, — в этом случае солнце не воздействует на кожу и не происходит выработки витамина D, и пациенты с хроническими заболеваниями, затрудняющими усвоение питательных веществ из пищи, которые не позволяют преобразовывать витамин D в нужную форму. И люди, страдающие ожирением, поскольку жир в их организме связывается с некоторым количеством витамина D и препятствует его поступлению в кровь», — объяснила она.