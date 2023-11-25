Названы болезни, симптомом которых может быть раздражительность

Если вас постоянно все раздражает и избавиться от этого чувства нет никакой возможности, обратите внимание на свое здоровье. Невролог Наталия Гурарий и эндокринолог Алена Вавилова назвали болезни, признаком которых может быть раздражительность. Их слова передает портал 76.ru.

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Так, Наталия Гурарий отметила, что раздражительность может указывать на такую патологию, как болевой синдром, а также быть причиной переутомления. Если такое состояние отмечается у пациента часто, — это повод обратиться к специалисту, советует невролог.

В свою очередь Алена Вавилова добавляет, что раздражение без видимой причины может являться «маркером» сбоя в работе щитовидной железы.

Еще одной возможной причиной повышенной раздражительности, по словам эксперта, может быть болезнь надпочечников под названием феохромоцитома.

Также раздражительность может быть вызвана недостатком некоторых витаминов и минералов в организме, например, магния, цинка, йода, витаминов группы В, отмечает эксперт.

Раздражительность может быть и причиной депрессии, отмечает психиатр Светлана Полубоярских. А еще — являться одним из ранних проявлений болезни Альцгеймера.