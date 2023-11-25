Что такое гайморит и чем опасны его острые фазы

Гайморит — это серьезное заболевание, которое требует тщательного лечения и профилактики.

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Почему нельзя игнорировать симптомы недуга и к чему могут привести осложнения, «Вечерняя Москва» узнала у врача общей практики Ларисы Алексеевой.

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Основные симптомы

По словам медика, гайморит — это воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Встречаются следующие разновидности недуга:

острый;

подострый;

хронический гайморит.

Чаще всего, как острый, так и хронический гайморит возникают вследствие инфекции, которая проникает в пазухи из носа, зубов, различного рода травм, а также гематогенным путем.

Также гайморит, уточнила Алексеева, может быть вызван грибковой инфекцией или аллергической реакцией.

Основными симптомами, с которыми сталкивается пациент при данном заболевании, являются:

головная боль;

длительные выделения из носа желто-зеленого цвета;

заложенность носа;

повышение температуры тела;

гнусавость;

снижение обоняния и вкусовых ощущений;

боль в области лица;

болевые ощущения при наклоне головы, которые отдают в зубы.

Диагностика

Она, по словам спикера, основывается на тщательном сборе анамнеза болезни и жизни пациента.

— Необходимо провести тщательный осмотр, произвести переднюю, среднюю и заднюю риноскопию. Из лабораторных методов исследования основное место занимает общий и биохимический анализ крови. Выполняется в том числе и бактериологическое исследование выделяемого секрета из полости носа, — уточнила Алексеева.

Наиболее информативными являются рентгенологическое обследование, компьютерная томография околоносовых пазух носа, а также диагностическая пункция.

Компьютерная томография околоносовых пазух носа обязательно назначается пациентам перед хирургическим вмешательством.

Основными принципами лечения гайморита являются удаление патологических выделений из околоносовых пазух носа, ликвидация очага инфекции и воспаления, а также восстановление воздушности и дренажа гайморовых пазух.

Острая стадия

Что касается лечения острого гайморита, оно заключается в назначении антибиотикотерапии, чаще всего используются препараты пенициллинового ряда, цефалоспорины II и III поколения, а также фторхинолоны. При лечении острого гайморита необходимо выполнять рекомендации врача, соблюдать лечебно-охранительный режим, что очень важно.

— При установлении диагноза «хронический гайморит» необходимо проводить антибактериальную и симптоматическую терапию, направленную на уменьшение отека слизистой оболочки. Для этого необходимо применять сосудосуживающие спреи или капли, — добавила медик.

При выявлении гнойных масс внутри гайморовой пазухи необходимо выполнить пункцию для удаления патологического отделяемого. Для эффективного лечения и профилактики данного заболевания необходимо укреплять иммунитет, проводить лечение острой респираторной инфекции своевременно, также санировать хронические очаги инфекции.

Если запустить болезнь

Очень важно своевременно начинать лечение острого гайморита, заметила Алексеева, так как очень быстро недуг может перейти в хроническую форму, которая лечится гораздо дольше, сложнее, а иногда и приводит к хирургическому вмешательству.

— При несвоевременном лечении гайморита высок риск распространения инфекции на мозговые оболочки, развития гнойного очага в головном мозге, а также заражения крови, — пояснила медик.