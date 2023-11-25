HealthDay: при рефлюксной болезни следует избегать мяты и шоколада

Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) следует избегать мяты, шоколада и кофеина. Об этом сообщает HealthDay.

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По данным Академии питания и диетологии США, около 30% людей имеют ГЭРБ. Это заболевание сопровождается регулярным забросом содержимого желудка в пищевод, что может привести к изжоге, боли в груди, тошноте или рвоте.

Если не лечить ГЭРБ, это может привести к более серьезным заболеваниям, включая рак пищевода. Диета играет решающую роль в лечении ГЭРБ. Некоторые продукты и пищевые привычки могут усугублять симптомы, в то время как другие могут облегчить и улучшить общее качество жизни людей с этим заболеванием. Например, стоит избегать мяты, шоколада, алкоголя, кофеина, кислой и острой пищи.