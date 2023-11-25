Скрытая угроза: пять симптомов простуды могут быть признаками рака

В осенние месяцы люди часто болеют ОРВИ. По словам Иржи Кубес, медицинского директора онкологического центра Proton Therapy UK, к симптомам простуды нужно относиться с опаской, поскольку в редких случаях они могут быть признаками рака.

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Эксперт отмечает, что, например, рак головы и шеи поражает рот, нос и горло — те же зоны, которые страдают и при острых вирусных респираторных инфекциях.

Обратить внимание следует на пять симптомов.

Боль в горле. Постоянная боль является одним из наиболее распространённых признаков рака горла. Также об этом виде онкологии могут сигнализировать кашель, изменение голоса, боль в ушах и затруднение глотания.

Воспаление лимфатических узлов на шее. Если этот симптом сохраняется дольше двух недель, то можно заподозрить рак крови (лейкемию) или лимфатической системы (лимфому).

Язвы во рту. Это наиболее частый симптом рака полости рта. К язвам могут прибавиться потеря веса, проблемы с речью, боль во рту и неприятный запах изо рта.

Заложенность ушей. Этот частый признак простуды может указывать на редкий рак, карциному носоглотки. Помимо заложенности, могут наблюдаться боли в ушах, увеличение лимфатических узлов и носовые кровотечения.