Лор объяснил, почему зимой после бассейна кружится голова

А если точнее, всё дело в реакции организма на охлаждение ушей. После тёплого бассейна холод резко бьёт по влажной коже слухового прохода и барабанной перепонки. Из-за этого и начинает кружиться голова.

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Что ещё может вызвать головокружение после бассейна зимой — рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Почему кружится голова после бассейна

Одна из проблем, приводящих к головокружению после бассейна, — плохая сушка волос. Обычно в фитнес-клубах или бассейнах фены маломощные. А некоторые вообще не сушат волосы и так выходят на мороз. Влажной остаётся не только кожа на голове, но и наружный слуховой проход. При выходе на холод организм реагирует.

Вторая причина головокружения — промывание серных пробок холодной или горячей водой. Владимир Зайцев посоветовал делать эту процедуру только тёплой водой. Зимой у некоторых любителей поплавать появляются также синуситы. У них воспаляется задняя стенка глотки, пазухи носа. Эти проблемы возникают и у не посещающих бассейн людей, которые моют голову и выскакивают на улицу, не просохнув.

С головокружениями рискуют столкнуться и те, кто любит после бани нырнуть во что-то холодное — снег, купель, бассейн.

Что делать если головокружения стали постоянными

Если голова закружилась после бассейна один раз, то достаточно хорошо пролечиться, чтобы организм «не запомнил» свою реакцию на смену температур. Но вот постоянные головокружения — проблема серьёзная.

«Ведь голова потом может кружиться даже на невинные моменты — кондиционер, сквозняк, лёгкое переохлаждение на улице», — отметил лор в разговоре с «Аргументами и фактами».