Иммунолог объяснила, как работает иммунная система

Иммунная система лучше выполняет свои функции, когда она находится в балансе, а не «усилена». Об этом сообщила иммунолог Эйми Пью Бернард изданию Livescience.

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По словам специалиста, заболевание может начать развитие в любой момент - когда иммунные клетки слишком активны или, наоборот, подавлены. Эйми Пью Бернард сравнила иммунную систему с термостатом, который наиболее эффективен, когда его стрелка находится на оптимальном уровне - не высоко и не низко.

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Во многих публикациях мжно встретить рекламу добавок и другие лайфхаки для «повышения иммунитета». Но эти советы чаще всего не имеют научного обоснования.

Здоровую иммунную систему, по словам врача, не нужно «укреплять». Вместо этого иммунная система работает лучше всего, когда она идеально сбалансирована. Научные эксперты по иммунной системе — иммунологи — знают, что слишком сильная иммунная реакция может привести к аллергии, аутоиммунным расстройствам или хроническому воспалению. С другой стороны, слишком слабая иммунная реакция может привести к заболеванию или инфекции.

Иммунная система требует тонкой настройки, когда равновесие нарушается в ту или другую сторону, человек заболевает.

В костном мозге создаются новые иммунные клетки. Определенные иммунные клетки, называемые В- и Т-клетками, играют важную роль в уничтожении бактерий и вирусов. Из-за этой роли эти клетки во время своего развития проходят строгую подготовку, чтобы гарантировать, что они не будут стрелять дружественным огнем по здоровым клеткам организма.

Любая В-клетка или Т-клетка, проявляющая активность против самой себя(или аутореактивность), погибает во время тренировки. Миллионы вновь созданных В- и Т-клеток погибают каждый день, потому что не проходят этот процесс обучения. Если этим аутореактивным клеткам удастся избежать разрушения, они могут обратиться против организма и провести неадекватную аутоиммунную атаку .

Иммунолог Эйми Пью Бернард рекомендует сбалансировать питание, регулярно выполнять физические упражнения, снизить стресс и наладить полноценный сон, чтобы поддерживать иммунную систему в балансе.