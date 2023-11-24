Названы первые симптомы болезни щитовидной железы

Заметив на протяжении пары недель отеки на лице, навряд ли кто-нибудь думает, что он серьезно заболел. То же касается и скачков в настроении – ну, бывает, что такого. Однако и то, и другое – ничто иное как признаки заболеваний щитовидной железы. На что еще нужно обратить внимание, чтобы поймать болезнь в самом начале и приступить к лечению как можно раньше, aif.ru рассказала эндокринолог Елена Мамонтова.

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Отеки на лице и кистях, резкие перемены настроения вплоть до депрессии, усталость по утрам и постоянная сонливость, – все это скрытые признаки болезней щитовидной железы. О начинающемся заболевании говорят и беспричинные скачки веса, повышенные пульс и давление, острые реакции на холод или жару, предупредила врач.

Особенно опасны нарушения сердечного ритма. Заметив недомогание, нужно сразу же обратиться ко врачу, указала Мамонтова. В целом же сбой в работе любого из органов эндокринной системы тут же отражается на всех остальных, разъяснила специалист.