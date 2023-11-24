Терапевт рассказала, как не простудиться и не заболеть ангиной зимой

Профилактикой простуды является своевременное закаливание, ЗОЖ и одежда по сезону. Очень важным зимой является полноценный сон и достаточное количество овощей и фруктов в рационе. Что касается ангин, то по большей части это заболевания бактериальной природы. Лечить ангину самостоятельно нельзя, необходимо обязательно обратиться к врачу для подбора схемы лечения. Кроме того увеличенные миндалины могут быть признаком некоторых опасных инфекций или заболеваний крови, — подчеркнула Чиркова.