Терапевт посоветовал больным гриппом изолироваться от семьи

Терапевт Андрей Рябков в беседе с изданием Лайф посоветовал больным гриппом изолироваться от сожителей.

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Медик напомнил о том, что лучший способ защититься от недуга – своевременно вакцинироваться. Рябков отметил, что современные вакцины хорошо переносятся и отлично защищают организм от болезни.

Тем, кто все-таки заболел гриппом, Рябков рекомендовал оставаться дома и по возможности изолироваться от других членов семьи в отдельной комнате.

"Носите маску. Используйте отдельную посуду, свой комплект полотенец", – подчеркнул врач.

Медик также посоветовал употреблять больше жидкости, регулярно проветривать помещение и сбалансированно питаться.