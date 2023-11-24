Терапевт посоветовал больным гриппом изолироваться от семьи

Терапевт Рябков посоветовал больным гриппом изолироваться от семьи
Терапевт Андрей Рябков в беседе с изданием Лайф посоветовал больным гриппом изолироваться от сожителей.
Медик напомнил о том, что лучший способ защититься от недуга – своевременно вакцинироваться. Рябков отметил, что современные вакцины хорошо переносятся и отлично защищают организм от болезни.
Тем, кто все-таки заболел гриппом, Рябков рекомендовал оставаться дома и по возможности изолироваться от других членов семьи в отдельной комнате.
"Носите маску. Используйте отдельную посуду, свой комплект полотенец", – подчеркнул врач.
Медик также посоветовал употреблять больше жидкости, регулярно проветривать помещение и сбалансированно питаться.
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