Названы причины, которые вызывают боль в пояснице у людей старше 60 лет

Названы причины, которые могут вызывать боль в пояснице у людей старше 60 лет
Патологии костно-мышечной системы могут вызывать боли в пояснице у людей старше 60 лет, рассказала "Москве 24" врач-терапевт Татьяна Романенко.
По ее словам, в этом случае боли могут быть связаны с движением или возникать в каком-то определенном положении тела.
Среди возможных недугов - радикулит, поражение позвоночника или защемление, уточнила врач.
"Иногда поясница болит, когда есть проблема, например, с тазобедренными или какими-нибудь другими суставами. Когда у человека поражен тазобедренный сустав и он сидит, напрягаются мышцы, и это уже будет такая рефлекторная боль в спине, в частности в пояснице", - продолжила Романенко.
Кроме того, неприятные ощущения в области поясницы у пожилых могут сигнализировать о патологии мочеполовой системы. Здесь речь может идти о воспалении почек, мочекаменной болезни или отхождении камней.