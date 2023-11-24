Названы причины, которые вызывают боль в пояснице у людей старше 60 лет

"Иногда поясница болит, когда есть проблема, например, с тазобедренными или какими-нибудь другими суставами. Когда у человека поражен тазобедренный сустав и он сидит, напрягаются мышцы, и это уже будет такая рефлекторная боль в спине, в частности в пояснице", - продолжила Романенко.