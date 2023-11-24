Кардиолог Дзерасса Ходова в беседе с "Известиями" рассказала об опасности низкого атмосферного давления.

Медик прокомментировала информацию о том, что утром 24 ноября в Москве ожидается рекордное понижение атмосферного давления – оно может упасть до 718 мм ртутного столба. Последний раз подобный показатель был зафиксирован в 1973 году, когда давление упало до отметки 722,3 мм.

При этом, по словам Ходовой, для комфортного самочувствия атмосферное давление должно составлять около 750 мм ртутного столба.