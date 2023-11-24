Кардиолог Ходова предупредила об опасности пониженного атмосферного давления
Кардиолог Дзерасса Ходова в беседе с "Известиями" рассказала об опасности низкого атмосферного давления.
Медик прокомментировала информацию о том, что утром 24 ноября в Москве ожидается рекордное понижение атмосферного давления – оно может упасть до 718 мм ртутного столба. Последний раз подобный показатель был зафиксирован в 1973 году, когда давление упало до отметки 722,3 мм.
При этом, по словам Ходовой, для комфортного самочувствия атмосферное давление должно составлять около 750 мм ртутного столба.
Пониженное атмосферное давление неблагоприятно сказывается на пациентах с хроническими недугами. Как правило, на него реагируют пациенты с патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарного диабета. Такие люди могут столкнуться с болями в сердце, одышкой, нарушениями ритма сердца и повышенной утомляемостью.
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