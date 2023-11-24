Стоит ли бояться появления сосудистых звёздочек на коже

Красные звёздочки на коже (телеангиэктазии) — это одна из форм нежелательных сосудистых образований. Опасно ли это для здоровья, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-флеболога Максима Бабушкина.

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«Это скорее эстетическая проблема, которая не несёт угрозы здоровью. Сосудистые сеточки могут появиться на спине, животе и лице. Если они возникли на ногах, то в этом случае их рассматривают как проявление варикозной болезни вен нижних конечностей», — объяснил доктор.

Причины появления звёздочек:

Генетическая предрасположенность;

Беременность и роды;

Избыточная масса тела;

Малоподвижный образ жизни;

Приём некоторых гормональных препаратов.

С сосудистыми образованиями можно эффективно бороться, где бы они не появились. Например, от сеточек на лице используют трансдермальный лазер, а на ногах — метод склеротерапии.

«Есть и более современные методы борьбы с сосудистыми сеточками, например, КЛаКС — это комбинированная методика, в которую входит обработка сосудов, капилляров лазером с последующей склеротерапией. Кожа во время вспышки лазера охлаждается холодным воздухом, затем в эти же сосуды делаются уколы», — рассказал Бабушкин.