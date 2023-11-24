Врач рассказал, стоит ли бояться появления сосудистых звёздочек на коже
Красные звёздочки на коже (телеангиэктазии) — это одна из форм нежелательных сосудистых образований. Опасно ли это для здоровья, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-флеболога Максима Бабушкина.
«Это скорее эстетическая проблема, которая не несёт угрозы здоровью. Сосудистые сеточки могут появиться на спине, животе и лице. Если они возникли на ногах, то в этом случае их рассматривают как проявление варикозной болезни вен нижних конечностей», — объяснил доктор.
Причины появления звёздочек:
- Генетическая предрасположенность;
- Беременность и роды;
- Избыточная масса тела;
- Малоподвижный образ жизни;
- Приём некоторых гормональных препаратов.
С сосудистыми образованиями можно эффективно бороться, где бы они не появились. Например, от сеточек на лице используют трансдермальный лазер, а на ногах — метод склеротерапии.
«Есть и более современные методы борьбы с сосудистыми сеточками, например, КЛаКС — это комбинированная методика, в которую входит обработка сосудов, капилляров лазером с последующей склеротерапией. Кожа во время вспышки лазера охлаждается холодным воздухом, затем в эти же сосуды делаются уколы», — рассказал Бабушкин.
Чтобы снизить риски образования сосудистых звёздочек, рекомендуется вести здоровый образ жизни, следить за весом и активно двигаться. Регулярные кардионагрузки особенно важны при сидячей работе. Если возможно, стоит отказаться от приёма гормональных препаратов, так как они могут способствовать появлению сосудистых образований.