Невролог назвала недуги, для которых характерна дрожь в руках

Невролог Елена Беленко в беседе с Москвой 24 рассказала, на какие недуги может указывать тремор.

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По словам медика, дрожь в руках нередко возникает на почве стресса, и это абсолютно нормально. Однако если тремор не проходит, это повод обратиться к врачу. Беленко отметила, что такой симптом может свидетельствовать о болезни Паркинсона, рассеянного склероза, опухоли, инсульте или черепно-мозговой травме.

Симптом должен особенно насторожить, если он мешает выполнять привычные действия – например, держать столовый прибор.

Тремор также нередко является симптомом заболеваний щитовидной железы и печени, а также поражения функции периферических нервов.