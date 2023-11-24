Невролог назвала недуги, для которых характерна дрожь в руках

Невролог Беленко назвала недуги, для которых характерна дрожь в руках
Невролог Елена Беленко в беседе с Москвой 24 рассказала, на какие недуги может указывать тремор.
По словам медика, дрожь в руках нередко возникает на почве стресса, и это абсолютно нормально. Однако если тремор не проходит, это повод обратиться к врачу. Беленко отметила, что такой симптом может свидетельствовать о болезни Паркинсона, рассеянного склероза, опухоли, инсульте или черепно-мозговой травме.
Симптом должен особенно насторожить, если он мешает выполнять привычные действия – например, держать столовый прибор.
Тремор также нередко является симптомом заболеваний щитовидной железы и печени, а также поражения функции периферических нервов.
Вместе с тем Беленко отметила, что если все дело в серьезном заболевании, то у пациента отмечаются и другие симптомы: тремор головы, языка, туловища, дрожание голоса, расстройство чувствительности рук, ног или лица. Чтобы поставить точный диагноз, необходимо пройти обследование у невролога.
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