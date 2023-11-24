Названы восемь симптомов, предупреждающих о скрытом заболевании сердца

Признаки сердечно-сосудистых заболеваний нельзя игнорировать, однако они могут быть едва заметными, что затрудняет диагностику. Синди Джодар, старшая кардиологическая медсестра Британского кардиологического фонда, в беседе с Daily Record перечислила симптомы, которые могут предупреждать о скрытых заболеваниях сердца.

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Постоянная усталость. Если вы ежедневно просыпаетесь уже уставшими, это может быть тревожным звонком.

Дискомфорт в различных частях тела. Особенно если речь идёт о таких зонах как челюсть, шея, спина или желудок.

Отёки. Постоянная отёчность лодыжек, стоп или живота могут быть признаками сердечной недостаточности.

Тошнота и ощущение удушья. Чувство тошноты в сочетании с другими признаками, такими как сильная боль в груди, должно насторожить.

Обморок. Внезапная потеря сознания является верным признаком, что в организме что-то не так.

Одышка. Такой симптом, если он появляется в состоянии покоя, может указывать на проблемы с сердцем, особенно, когда сочетается небольшим дискомфортом в груди.

Избыточное потоотделение. Если потливость появляется не во время физических нагрузок, то нужно провериться у врача.