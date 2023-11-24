Эксперты напомнили, где можно заразиться грибком ногтей

Вариант общественных мест типа бассейна и бани по-прежнему самый распространённый, но есть и менее очевидные места.

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О том, где велика вероятность подцепить грибок, как определить, что это он, и вылечить, «Секрету фирмы» рассказала подолог «СМ-клиники» в Санкт-Петербурге Анна Горчакова.

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Почему появляется грибок ногтей

Грибок ногтей (онихомикоз) — это инфекционное заболевание, при котором грибковые микроорганизмы поражают ногтевую пластину и соседние участки тканей.

По некоторым данным, им страдают до 20–30% населения планеты, отметила врач. Пути передачи грибка: напрямую от носителя; при контакте с чешуйками поражённой кожи, отпавшими вместе с частичками грибка.

Топ мест, где можно заразиться грибком

Бани, сауны, бассейны и спортзалы

По словам Горчаковой, чаще всего люди заражаются в местах общественного пользования: душевых фитнес-клубов, бассейнах, саунах и банях. Из-за того, что в этих местах обычно повышенная влажность, грибок продолжает размножаться на отпавших частичках кожи уже болеющих им. Шансы заразиться выше у тех, кто ходит босиком или в открытых шлёпках.

Салоны красоты и педикюрные салоны

Заразиться грибком можно на спа-процедурах и обычном педикюре. Такое происходит, когда мастер использует многоразовый инструментарий, но при этом не соблюдает правила гигиены — например, недостаточно тщательно стерилизует инструменты для педикюра.

Дома или в гостях

Можно подцепить инфекцию от членов семьи или гостей. И дело даже не в хождении по дому босиком.

Первые симптомы грибка ногтей

Грибок ногтей никогда не даёт о себе знать сразу же: от момента заражения до появления первых признаков проходит от нескольких недель до нескольких месяцев. И так как заболевание развивается медленно — заметить его бывает сложно, сказала собеседница «Секрета фирмы».

Как проявляется грибок:

ногтевая пластина утолщается;

роговой слой ногтя уплотняется и грубеет, через какое-то время на его поверхности появляются микротрещины и неровности.

Грибок обычно развивается на ногтях больших пальцев и мизинцев стоп — локализация отличает его от других заболеваний ногтевой пластины, например псориаза или экземы.

Лечение грибка ногтей