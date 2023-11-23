Как защититься от пищевых инфекций в праздники

День Благодарения, Новый год, Рождество - это всё отличный повод собраться за одним столом с друзьями и родственниками. Но в праздничный период всегда есть шанс случайно отравиться блюдом или подхватить пищевую инфекцию.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что каждый шестой американец, или 48 миллионов человек, каждый год сталкивается с болезнями пищевого происхождения. Более 1 миллиона из этих людей заболевают сальмонеллой.

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Сальмонелла – это бактерия, которая вызывает заболевание сальмонеллез. Часто оно связано с недоваренными яйцами, птицей, говядиной, с сырым молоком и молочными продуктами. Признаки болезни проявляются в течение периода от 6 часов до 6 дней после употребления заражённой пищи. Среди этих симптомов - диарея, боль в желудке, лихорадка.

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Как же избежать заражения пищевыми инфекциями? Прежде всего, любое приготовление пищи и её обработка должны начинаться с мытья рук. При этом соблюдайте следующие правила: сначала вымойте руки проточной водой, затем нанесите на них достаточное количество мыла (чтобы образовалась пена), трите руки (в том числе области между пальцами, вокруг ногтей и запястий) не менее 20 секунд, смойте всё проточной водой, вытрите руки бумажным полотенцем или высушите их на воздухе.

Кроме того, обязательно мойте руки каждый раз во время приготовления пищи, когда ваши руки касались продуктов или поверхностей, на которых могут быть болезнетворные микроорганизмы.

Держите сырое мясо, птицу, морепродукты отдельно от свежих или готовых к употреблению продуктов. То есть, к примеру, не готовьте сырую индейку рядом с местом приготовления салата, не режьте свежие продукты на доске, где лежало сырое мясо, и т.п.

Также нельзя промывать птицу перед приготовлением. Связано это с тем, что такая процедура может привести к лёгкому распространению болезнетворных микроорганизмов по кухне из-за брызг воды. Единственное исключение - это солёная индейка. Её действительно нужно мыть перед приготовлением.

Не забывайте про тщательную очистку и дезинфекцию кухни в соответствии с инструкциями, которые есть на чистящих средствах.

Индейку нужно готовить при температуре не менее 74 градусов Цельсия, поскольку при этой температуре уничтожается сальмонелла.