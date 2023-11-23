В Китае зафиксирована загадочная вспышка пневмонии у детей

Загадочная вспышка пневмонии привела к тому, что больницы в Китае оказались «перегружены» детьми. Всемирная организация здравоохранения уже запросила у властей информацию.

Агентство здравоохранения ООН редко публично запрашивает более подробную информацию у стран, поскольку такие запросы обычно делаются внутри страны. В ВОЗ заявили, что северный Китай сообщил о скачке заболеваемости гриппоподобными заболеваниями с середины октября по сравнению с предыдущими тремя годами.

Новые заболевания, особенно штаммы гриппа или другие вирусы, способные вызывать пандемии, обычно начинаются с невыявленных кластеров респираторных заболеваний, и как Covid-19 впервые были зарегистрированы как необычные типы пневмонии.

Компания ProMed, которая отслеживает глобальные вспышки заболеваний, опубликовала предупреждение:

«Многие дети госпитализированы. Они не кашляют и не имеют никаких симптомов. У них просто высокая температура, и у многих развиваются легочные узелки».

В нем описана аналогичная ситуация в провинции Ляонин, где вестибюль местной детской больницы был полон детей, получающих внутривенные капельницы:

«Пациентам приходится ждать в очереди по два часа».

ВОЗ сослалась на неуказанные сообщения средств массовой информации и глобальной службы мониторинга инфекционных заболеваний, сообщивших о невыявленной пневмонии у детей в северном Китае, и заявила, что неясно, связаны ли они с ростом респираторных инфекций, о которых сообщили китайские власти.

Ученые за пределами страны заявили, что ситуация требует тщательного мониторинга.