Для эффективного лечения антибиотики следует запивать водой
Специалист считает, что лучше не заниматься самолечением, а сразу обратиться врачу. Он поможет назначить дозировку антибиотиков по возрасту и тяжести состояния.
Кроме того, медик отметила, что не стоит самим снижать дозировку, так как в этом случае погибают не все бактерии, а действие препарата ослабевает. Соблюдать важно и время приема таблеток - строго по часам, иначе бактерии "поднимут голову". А также не стоит раньше времени прекращать лечение даже в случае ощутимого улучшения.
Фармаколог советует запивать антибиотики только водой, а другие напитки, сок или кофе, не подойдут, так как может случиться отравление, пишет Sarinform.
А недавно пульмонолог Гертье рассказала, что антибиотики не нужны для профилактики простуды.