Для эффективного лечения антибиотики следует запивать водой

Специалист считает, что лучше не заниматься самолечением, а сразу обратиться врачу. Он поможет назначить дозировку антибиотиков по возрасту и тяжести состояния.

Кроме того, медик отметила, что не стоит самим снижать дозировку, так как в этом случае погибают не все бактерии, а действие препарата ослабевает. Соблюдать важно и время приема таблеток - строго по часам, иначе бактерии "поднимут голову". А также не стоит раньше времени прекращать лечение даже в случае ощутимого улучшения.