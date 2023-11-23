Дерматолог рассказала, почему появляются темные круги под глазами

Британский дерматолог Кристина Псомадакис и окулопластический хирург (специалист по хирургии век) Сабрина Шах-Десаи рассказали, что наличие темных кругов под глазами зависит от строения лица, возраста человека и уровня воздействия ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает Daily Mail.

© Газета.ру

Дерматолог объяснила, что темные круги под глазами обычно выражены у людей индийского, испанского, ближневосточного и дальневосточно-азиатского происхождения. Это связано с более темным оттенком их кожи. Однако изменение цвета эпидермиса под глазами может наблюдаться и у светлокожих людей. Если у человека выпуклый лоб или слегка выпяченные вперед глаза — под нижними веками формируются тени, которые воспринимаются как темные круги.

Окулопластический хирург добавила, что с возрастом кожа человека теряет эластичность — ее поверхность не может хорошо отражать свет. Это приводит к потемнению области под глазами. Пребывание на солнце без защитных средств, воздействие высокоэнергетического видимого света (HEV), который излучают экраны смартфонов и компьютеров, и влияние загрязненного воздуха также приводят к гиперпигментации кожи и появлению темных «мешков».