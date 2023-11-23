Почему появляется запах изо рта: 10 главных причин

Стоматолог Курдюмова: неприятный запах изо рта вызывают заболевания пародонта. Речь может идти о воспалении дёсен (гингивите) или о более серьёзной патологии — пародонтите. Также запах изо рта появляется из-за налёта на зубах и языке. Отложения образуются из-за недостаточной гигиены полости рта. Почему бактерии так хорошо чувствуют себя во рту человека и какие ещё бывают причины неприятного запаха изо рта — рассказала стоматолог клиники DocDeti Оксана Курдюмова.

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У неприятного запаха изо рта есть медицинское название — галитоз. Он создаёт кучу проблем в жизни, главная из которых — сложности в общении с другими людьми. Многие знают, каково это, когда человек с запашком изо рта близко подходит.

Статистика говорит, что половина всех людей всегда или время от времени страдает галитозом. Запах изо рта в 90% случаев появляется из-за проблем в полости рта. В 9% причина в расстройствах ЖКТ, дыхательной или мочевыделительной системы. И лишь в 1% виновата диета или лекарственные препараты, отметила Курдюмова.

Стоматолог выделила 10 главных причин запаха изо рта:

налёт на зубах и языке из-за недостаточной гигиены полости рта;

остатки пищи;

заболевания пародонта (гингивит, пародонтит);

заболевания слизистой оболочки языка;

пломбы с дефектами;

обнажённая зубная пульпа («нерв»);

раны и изъязвления полости рта;

недостаточное выделение слюны;

онкологические заболевания полости рта;

плохо очищаемые ортопедические протезы или ортодонтические аппараты.

Как отметила врач, рот — это идеальная среда для размножения различных бактерий. Там очень тепло — 34–37 градусов, а во время выдоха влажность доходит до 96%.