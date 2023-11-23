Дерматолог перечислил 8 причин появления акне

Акне — самое распространённое заболевание кожи, которое может появляться по многим причинам и требовать индивидуальных методов лечения. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Анна Сердюк. Эксперта цитирует «Почему болит».

Дерматолог перечислил 8 причин появления акне
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Причины акне:

  • Гормональные нарушения.
  • Употребление стероидных препаратов.
  • Неправильное питание.
  • Авитаминоз.
  • Злоупотребление декоративной косметикой.
  • Инфекция.
  • Наследственные факторы.
  • Избыточное выделение кожного сала.

Заболевание связано с закупоркой пор и волосяных фолликулов мёртвыми клетками, жиром и бактериями. Высыпания поражают в первую очередь лицо, грудь и спину. Недуг быстро прогрессирует, поэтому при первых симптомах необходимо показаться специалисту. Есть 4 стадии акне: лёгкая, умеренная, тяжёлая и крайне тяжёлая.

«При тяжёлой и крайне тяжёлой стадии пациент уже может нуждаться в стационарном лечении, а при лёгкой форме можно справиться и в домашних условиях при соблюдении всех рекомендаций врача», — заключила врач.