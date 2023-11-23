Дерматолог перечислил 8 причин появления акне
Акне — самое распространённое заболевание кожи, которое может появляться по многим причинам и требовать индивидуальных методов лечения. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Анна Сердюк. Эксперта цитирует «Почему болит».
Причины акне:
- Гормональные нарушения.
- Употребление стероидных препаратов.
- Неправильное питание.
- Авитаминоз.
- Злоупотребление декоративной косметикой.
- Инфекция.
- Наследственные факторы.
- Избыточное выделение кожного сала.
Заболевание связано с закупоркой пор и волосяных фолликулов мёртвыми клетками, жиром и бактериями. Высыпания поражают в первую очередь лицо, грудь и спину. Недуг быстро прогрессирует, поэтому при первых симптомах необходимо показаться специалисту. Есть 4 стадии акне: лёгкая, умеренная, тяжёлая и крайне тяжёлая.
«При тяжёлой и крайне тяжёлой стадии пациент уже может нуждаться в стационарном лечении, а при лёгкой форме можно справиться и в домашних условиях при соблюдении всех рекомендаций врача», — заключила врач.